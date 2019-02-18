За 2018 год в Удмуртии отмечен рост кредитования

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-18T15:46:28+03:00

Объем кредитов был выше на 37%, чем в 2017 году

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В Удмуртии за 2018 год был отмечен рост кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по республике.

- В республике в 2018 году отмечен активный рост кредитования, и качество кредитного портфеля улучшилось. Драйвером роста кредитного рынка стало кредитование физических лиц. Кредитный портфель населения увеличился более чем на 20%, - сообщает ведомство.

При этом объем кредитов был выше на 37%, чем в 2017 году. Объем вновь выданных кредитов организациям и предприятиям Удмуртии составил 133,6 млрд рублей. В 2018 году в Удмуртии средняя ставка для юридических лиц снизилась почти на 4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU