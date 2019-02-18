2019-02-18T16:10:01+03:00
Общество

Около 600 кг некачественного мяса специалисты изъяли в Удмуртии за 2018 год

Все продавцы были оштрафованы почти на 2 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии специалисты Роспотребнадзора изъяли 593 кг некачественного мяса. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

За 2018 год было исследовано 2294 пробы мясной продукции на соответствие требованиям: из 1455 проб не соответствовало гигиеническим нормативам – 46, из 502 пробы по физико-химическим показателям не соответствовало 15 проб.

В ходе проверок специалисты управления выявили 457 нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

По фактам нарушений было вынесено 103 постановления об административном правонарушении на общую сумму почти два миллиона рублей.

По результатам проверок была приостановлена деятельность 13 объектов: предприятия общественного питания, киоски по изготовлению шаурмы, предприятия торговли и цеха по производству мясных полуфабрикатов, отделы по реализации мясной продукции на универсальном рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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