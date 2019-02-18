2019-02-18T16:46:30+03:00
Общество

Жителей Ижевска предупреждают о своевременной уборке снега с козырьков балконов

В связи со снегопадами есть угроза схода снега с крыш домов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Жителей Ижевска предупреждают о своевременной уборке снега с козырьков балконов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Крыша многоквартирного дома входит в состав общедомового имущества, управляющая компания которого должна убирать снег с крыш и очищать кромки от сосулек.

Самостоятельно возведенные козырьки не относятся к общему имуществу, и вся ответственность за их содержание возлагается на собственника квартиры.

Во избежание схода с козырьков балконов снега и льда, собственникам квартир необходимо незамедлительно произвести очистку козырьков балконов, при проведении работ очень внимательно отнестись к требованиям безопасности для сохранения собственного здоровья и здоровья прохожих. За несвоевременную уборку предусмотрен штраф - на физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 15 до 80 тысяч рублей.

Жителям при обнаружении снежных масс и сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию - управляющую компанию или ТСЖ. Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться в этот же день.

Также горожане о фактах нарушения Правил благоустройства Ижевска могут сообщить в Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-11 (в рабочее время), в Службу 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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