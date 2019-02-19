2019-02-19T06:33:59+03:00
Общество

Отключение света и проблемы с транспортом: как Ижевск пережил непогоду

18 февраля на город обрушился снегопад
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Вчера, 18 февраля, в Ижевске днем шел снегопад. Вечером ситуацию усугубил сильный ветер. По информации Удмуртского гидрометцентра, ночью с 18 на 19 февраля по республике и в Ижевске бушевал северный ветер, порывы достигали 15-17 м/с.

Из-за непогоды в городе творился настоящий коллапс. В связи с авариями на дорогах у ижевчан начались проблемы с транспортом. Так, например, из-за ДТП было ограничено движение трамваев 1, 2, 4, 9, 10 маршрутов по улице К.Маркса.

Непросто пришлось и автомобилистам.

- Я на ощупь практически ехала. Очень страшно было, - написала горожанка Анастасия.

Также многие автомобилисты писали в соцсетях просьбы вытащить их «из снежного» плена.

- Я в шоке, спасибо пацанам с Баранова 88, я не знаю как их имя, но они с лопатами огребают тропинку для пешеходов и машин, чтобы завтра могли выехать, - поделился Алексей Коробейников.

Не обошлось и без коммунальных проблем. Как рассказал в группе «ИГГС» «ВКонтакте» ижевчанин Игорь Полянских, на улице Автозаводская, 62 прорвало трубу с горячей водой.

- Все бежит к Автозаводу. Будьте осторожны, будет гололед, - добавил он.

Кроме этого, были проблемы и с электричеством.

- На улице Азина нет света. Возможно, обрыв на линии. Дорогу не освещает, - рассказала горожанка Ирина Бурцева.

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

КАК ПОГОДКА?

19 февраля ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег, днем без осадков, ночью слабая метель, ветер северный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -10...-12°С.

20 февраля - облачно, временами небольшой снег, днем слабая метель. Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/с, днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16°С, днем -5...-7С°.

21 февраля - облачно, временами небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -6...-8°С, днем -1...-3°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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