2019-02-19T08:48:09+03:00
Происшествия

Двое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве

На данный момент задержанные находятся под стражей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии ведется расследование двойного убийства в Завьяловском районе, задержаны двое местных жителей, которые обвиняются в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 8 февраля один из местных жителей заметил, что соседи несколько дней не топят печь, зашел в их квартиру и обнаружил тела двух мужчин. Один из них 64-летний хозяин квартиры, - сообщает ведомство.

Личности подозреваемых удалось установить сотрудникам полиции и следователям. Ими оказались ранее судимых два брата. По данным следствия, мужчины решили выпить в квартире потерпевшего. Когда они пришли в квартиру в гостях у хозяина оказался 66-летний знакомый. Между мужчинами произошла ссора в ходе которой братья избили мужчин, в результате чего они погибли.

В ночь с 15 на 16 февраля подозреваемые были задержаны в подполье своего дома. В рамках расследования уголовного дела следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудия преступления – кочерга и нож. Подозреваемые признали вину в совершенном. На данный момент они находятся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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