Командный Кубок России по боксу среди мужчин пройдет в Ижевске
В Ижевске с 25 февраля по 2 марта 2019 года пройдет Командный Кубок России по боксу среди мужчин(12+). Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской Республиканской Федерации бокса.
Планируется, что в соревнованиях примут участие 250 спортсменов, а также 100 представителей Федерации бокса, региональных федераций и Федерации бокса России, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
Нашу республику в составе команды ПФО представляют два спортсмена – Никифоров Кирилл (МАУ СШ №9 Ижевск) и Чернышев Максим (МАУ ССШОР «Юный Динамовец» Ижевск).
Открытие соревнований состоится 26 февраля в 17:30 в ЛД «Олимпиец» по адресу улица Удмуртская, 222А. Финальные бои пройдут в Государственном цирке Удмуртии с 11:00.
Программа соревнований:
26 февраля (ЛД «Олимпиец»):
17:30 – Торжественное открытие соревнований;
18:00 – Начало предварительных боев;
27 февраля - 1 марта (ЛД «Олимпиец»):
15:00 – Предварительные бои;
2 марта (Государственный цирк Удмуртии):
11:00 – Бои за 3 место;
14:00 – Бои за 1 место;
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ИСТОЧНИК KP.RU
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