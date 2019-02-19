В Ижевске разыскивают 77-летнюю пенсионерку, которая страдает потерей памяти

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-19T14:11:39+03:00

Она ушла из дома 18 февраля в неизвестном направлении

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В Ижевске разыскивают Лобжа Лидию Павловну, 77 лет, которая страдает потерей памяти. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Пенсионерка ушла 18 февраля из дома на переулке Аграрном в неизвестном направлении и больше о ней нет вестей.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие. В одном глазу отсутствует хрусталик, носит зубные протезы.

Была одета в темно-коричневый берет, коричневую шубу длиной выше колена, черные брюки, черные кожаные сапоги.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU