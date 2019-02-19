Полицейские задержали мужчину, который украл портмоне в магазине Ижевска
В Ижевске полицейские задержали подозреваемого в краже портмоне с деньгами в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба УМДВ по Удмуртии.
- Потерпевший в магазине, расплатившись, забрал товар, а портмоне оставил в корзине для покупок. Спустя несколько минут он вернулся в магазин, но портмоне уже не было, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции задержали мужчину, который забрал портмоне с деньгами. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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