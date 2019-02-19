Два трамвая столкнулись в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-19T15:50:14+03:00

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В Ижевске, 18 февраля, напротив дома 302 а по улице Карла Маркса столкнулись два трамвая. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Водитель трамвая 37-летняя женщина не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с другим трамваем, под управлением 53-летней женщины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадали два пассажира – 37-летняя женщина и 31-летний мужчина, они получили травмы различной тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU