«Тараканы» выступят в Ижевске с программой «Много шума из ничего»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-19T16:02:45+03:00

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Отличные новости для поклонников отечественного рока. Группа «Тараканы!» приедет в Ижевск после долгого творческого отпуска. Музыканты представят лучшие хиты и песни из нового проекта «Много шума из ничего». Концерт состоится 21 февраля в баре BBQ.

«Тараканы!» - группа, созданная четырьмя московскими школьниками в 1991 году. За эти годы музыканты выпустили более 15 альбомов и сняли более 30 клипов. Альбомы группы издавали в США, Японии и Европе, в том числе на виниловых пластинках. Выступления «Тараканов!» – это юность и искренность, это плещущая через край энергия, это огромный заряд бодрости. Ведь именно такой и должна быть настоящая рок-музыка.

Осенью 2017 года группа решила сделать перерыв в концертной деятельности. Однако время прошло не зря - «Тараканы!» выпустили альбом «Много шума из ничего», сплит с израильской группой Useless ID, англоязычную версию альбома «Сила одного» и сняли клип. Сейчас группа начинает тур по России, Прибалтике и Украине. Поклонников ждут настоящее шоу, новые песни и, конечно же, любимые хиты! Увидимся в BBQ 21 февраля. Двери клуба откроются в 18:00.

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Тараканы! - Я смотрю на них (live Ижевск 27.04.2017).

ИСТОЧНИК KP.RU