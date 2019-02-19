«Молодые ветра» снова в Ижевске: группа «7Б» представит горожанам новый альбом

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-19T16:05:58+03:00

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24 февраля ижевчане смогут отметить 50-летний юбилей Ивана Демьяна вместе с группой «7Б»: «молодые ветра» вернутся в город, чтобы выступить с новым альбомом и на новой площадке! Концерт пройдет в пабе «Пинта» в ТРК «Петровский». Начало в 19:00.

Как все начиналось?

Группа «7Б» родилась 8 марта 2001 года. Именно в этот день музыканты начали работу над новым альбомом. Пролетели над страной «Молодые ветра», «Некрещеная луна» и «Неизвестный солдат»… «7Б» стали узнаваемы и любимы. С тех пор прошло без малого 18 лет. Сейчас в багаже группы большое количество альбомов, участие в фестивалях, запись в совместных проектах с другими музыкантами и миллионы поклонников.

Кстати!

В 2004 году песня VIVA! стала главной песней сборной России по футболу в Португалии, а в 2005 году – официальным гимном всемирных Олимпийских игр неофициальных экстремальных видов спорта в Дуйсбурге.

Не пропусти!

Концерт состоите в пабе «Пинта» (Петрова, 29) 24 февраля. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 рублей.

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16+

7-б "Эта ночь", Ижевск 2014.

ИСТОЧНИК KP.RU