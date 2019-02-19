Жители Удмуртии пожертвовали на проекты в сфере детства более 85 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-19T16:07:42+03:00

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Tele2 подводит итоги работы благотворительного сервиса за 2018 год. Платформа позволяет абонентам компании направлять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», который ежегодно выбирает 5 лучших социальных бизнес-проектов, направленных на улучшение жизни российских детей, и поддерживает их финансово и организационно.

Пожертвования в фонд «Навстречу переменам» поступают из всех регионов присутствия компании. По итогам 2018 года наиболее активными пользователями сервиса стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Ростовской, Иркутской и Челябинской областей, а также Нижегородской области и Кузбасса. За год абоненты Tele2 перечислили в поддержку проектов фонда свыше 5 млн рублей. Из них 535 тысяч рублей перечислили жители Приволжья. В число активных благотворителей вошли абоненты Tele2 из Удмуртии. За год они перечислили в фонд 85,5 тысяч рублей.

При подключении сервиса подписчики самостоятельно определяют размер суммы, которую они хотят перечислять в пользу фонда (от 1 до 10 рублей в день). Каждую неделю пользователи получают информацию о людях, которым оказывается помощь. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда – в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

ИСТОЧНИК KP.RU