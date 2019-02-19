В ночь на 20 февраля на дорогах Ижевска запланированы снегоуборочные работы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-19T17:29:22+03:00

Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах дорог

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В Ижевске в ночь с 19 на 20 февраля на дорогах города запланированы снегоуборочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подметать проезжую часть будут на следующих улицах:

20.00 – 00.00: Воткинское и Славянское шоссе, дорога СХВ, Буммашевская короткая, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы

20.00 – 02.00: М. Горького, Кирова, Песочная, Холмогорова, Майская, К. Маркса, Сарапульский тракт, дорога на кладбище, Маяковского, Магистральная, Партизанская, пр. Железнодорожный, Маркина, Володарского, Красноармейская, Чугуевского, Воровского, Промышленная, Орджоникидзе, Ракетная, Камбарская, Союзная, мкрн Костина Мельница, Медведево

20.00 – 07.00: центральный квадрат от К. Либкнехта до Холмогорова, от М. Горького до Удмуртской, Холмогорова, Кузнечная, Владивостокская, Буммашевская длинная, Потемкина, Тимирязева, Совхозная, 8 Марта, Серова, Авангардная, Южная набережная, Заречная, Крылова, Шабердинский тракт, Клубная, Новоажимова, Баранова, О. Кошевого, Азина, Областная, Гагарина, Кирпичная, расширение тротуаров по Пушкинской, Кирова

01.00 – 07.00: 10 лет Октября, 9 Января, Ворошилова, пр. Автозаводской, Дзержинского, Воткинское и Славянское шоссе до гаражей

03.00 – 07.00: К. Либкнехта, Ленина, 40 лет Победы, Первомайская, Удмуртская, К. Маркса, Кирова, Песочная

Вывозить снег будут с улиц: Ялтинская от остановки «Библиотека» до конечной остановки, Свободы от Красногеройской до Советской, К. Либкнехта, Красноармейская от Автовокзала до К. Либкнехта, Коммунаров от Советской до К. Либкнехта, Свердлова 22, остановка «Техцентр», К. Маркса, Пушкинская от пер. Северный до Кирова, Удмуртская – Авангардная у ограждений, ЛД «Ижсталь» подземный переход, остановка «Электротехника в быту», Северное кладбище, М. Горького, 40 лет ВЛКСМ, К. Либкнехта, Кирова от К. Маркса до М. Горького, Маркина, пер. Раздельный, 10 лет Октября, 30 лет Победы от Кирова до 50 лет ВЛКСМ, Буммашевская от 10 лет Октября до м-на «Пятерочка», гор. Металлургов, 9 Января, Дзержинского, Авангардная, Калининградская, Гагарина.

Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах дорог, в противном случае их будут переставлять с помощью эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU