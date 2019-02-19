45-летнего мужчину из Ижевска обвиняют в убийстве соседки

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-19T17:54:17+03:00

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В Ижевске следователи задержали 45-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве соседки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 22 января после пожара было обнаружено тело 71-летней хозяйки с множественными колото-резанными ранами Осмотр показал, что в квартире был еще человек, - сообщает ведомство.

Проведенная экспертиза помогла установить личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель этого же дома. По данным следствия накануне случившегося он курил и пил в квартире на что соседка сделала ему замечание. В ответ мужчина взял нож и нанес удар женщине, после чего занес в квартире и ударил ножом ее несколько раз. Далее он устроил пожар и убежал. На данный момент преступник задержан. Он полностью признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU