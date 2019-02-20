Сервисный центр «Промсвязьбанка» появится в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-20T10:42:29+03:00

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19 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков подписали соглашение о создании в Ижевске сервисного центра.

- Это первая компания федерального уровня, которая размещает сервисный центр в нашем регионе. И его открытие - это дополнительные поступления в бюджет, в первую очередь, НДФЛ, - прокомментировал Александр Бречалов. - «Промвязьбанк» - один из ключевых банков на территории республики. Есть перспектива реализации новых совместных инфрастуктурных проектов на территории республики. Все только начинается.

Причиной запланированного открытия сервисного центра стало расширение и рост Промсвязьбанка.

- Промсвязьбанк растет в своем новом статусе опорного банка, причем достаточно быстро. За Промсвязьбанком закреплены новые функции по поддержке оборонной отрасли России и ведется активная работа со всеми компаниями этого кластера, в том числе и в Удмуртии. Кроме того мы не забываем и про существующий малый и средний бизнес, розничных клиентов, - добавил Петр Фрадков. - Банку нужно поддерживать свой функционал, функционал сопровождения операций. Мы уже не справляемся собственными силами, поэтому было принято решение открыть именно здесь, в Ижевске, сервисный центр, который будет решать многие вопросы. В том числе, поддержание операционной деятельности банка по всей стране. Уверен, что это решение правильное.

Новый сервис планируют открыть к сентябрю 2019 года. Его появление в республике положительно скажется на экономике столицы и региона и поможет создать в республике около 400 новых рабочих места, в том числе и для учащихся вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU