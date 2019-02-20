Мужчине, который обналичил полмиллиона рублей, в Удмуртии вынесли приговор

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-20T11:42:12+03:00

При этом он являлся директором общества

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В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который с использованием поддельных платежных поручений обналичил 580 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Являясь учредителем и директором общества, в августе, октябре и декабре 2015 года обвиняемый предоставлял в банк поддельные платежные поручения на общую сумму 580 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Банк, соответственно, делал переводы. Суд вынес приговор в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU