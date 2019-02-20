2019-02-20T11:42:12+03:00
Происшествия

Мужчине, который обналичил полмиллиона рублей, в Удмуртии вынесли приговор

При этом он являлся директором общества
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который с использованием поддельных платежных поручений обналичил 580 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Являясь учредителем и директором общества, в августе, октябре и декабре 2015 года обвиняемый предоставлял в банк поддельные платежные поручения на общую сумму 580 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Банк, соответственно, делал переводы. Суд вынес приговор в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Статистика купленного алкоголя за 2018 год в Удмуртии совсем неутешительная.

Новые тарифы начали действовать в Ижевске на электронный проездной ИПОПАТ.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24