По уголовному делу о массовом отравлении детей в лагере «Волна» в Ижевске вынесли приговор
В Ижевске вынесли приговор директору детского лагеря «Волна», где отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Осужденный, являясь директором детского лагеря, без разрешительных документов и с нарушениями санитарных норм организовывал отдых детей со 2 июля 2018 года на базе арендованного им ДОЛ «Волна». Кухонные работники были приняты без медосмотров, при этом некоторые из работников были носителями норовирусной инфекции, - сообщает ведомство.
Дети отравились вечером 7 июля 2018 года, но директор решил скрыть этот факт и за медпомощью обратился только на следующее утро. Всего потерпевшими признаны 12 человек.
Подсудимый не признал свою вину в судебном заседании. Суд назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ, также удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба.
Напомним, лагерь «Волна» под Ижевском, который закрыли на 880 суток из-за множественных нарушений санитарных правил, может открыться раньше срока.
Больше 20 человек требуют возместить деньги после отравления детей в детском лагере «Волна» под Ижевском.
Проверки и санкции в отношении детского лагеря «Волна», где отравились дети, продолжаются.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Татьяна Тарасова пояснила, почему уроженка Ижевска Алина Загитова живет в очень скромной квартире.
Временного начальника управления благоустройства и транспорта назначили в Ижевске.
Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»