По уголовному делу о массовом отравлении детей в лагере «Волна» в Ижевске вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-20T13:37:45+03:00

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В Ижевске вынесли приговор директору детского лагеря «Волна», где отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Осужденный, являясь директором детского лагеря, без разрешительных документов и с нарушениями санитарных норм организовывал отдых детей со 2 июля 2018 года на базе арендованного им ДОЛ «Волна». Кухонные работники были приняты без медосмотров, при этом некоторые из работников были носителями норовирусной инфекции, - сообщает ведомство.

Дети отравились вечером 7 июля 2018 года, но директор решил скрыть этот факт и за медпомощью обратился только на следующее утро. Всего потерпевшими признаны 12 человек.

Подсудимый не признал свою вину в судебном заседании. Суд назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ, также удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба.

Напомним, лагерь «Волна» под Ижевском, который закрыли на 880 суток из-за множественных нарушений санитарных правил, может открыться раньше срока.

Больше 20 человек требуют возместить деньги после отравления детей в детском лагере «Волна» под Ижевском.

Проверки и санкции в отношении детского лагеря «Волна», где отравились дети, продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU