Мужчину, который подозревается в грабеже задержали в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-20T13:40:56+03:00

Ранее он был судим

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В Ижевске задержали мужчину, который подозревается в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Вечером на улице Родниковая ранее судимый мужчина несколько раз ударил по лицу 44-летнюю женщину, которая возвращалась домой с работы и похитил сумку. Там находились портмоне с деньгами и мобильный телефон, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». На данный момент полиция принимает меры к розыску похищенного. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU