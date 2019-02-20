2019-02-20T15:49:53+03:00
Политика

Первый зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал послание Путина

Путин выступил с посланием федеральному собранию
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Первый заместитель председателя государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев прокомментировал послание президента России Владимира Путина.

- В этом году начинают работать национальные проекты и будет финансирование. Надо развивать общество в стране. В первую очередь - семью, на что обратил внимание Путин. Нужно поддерживать в рождении детей, в строительстве. Сейчас не лучшие времена Россия переживает. И если будем меры принимать, то улучшим условия. Я считаю, что сейчас возможность есть. Это увеличение поддержи семей многодетных, погашение ипотеки 450 тысяч при рождении третьего ребенка и то, что ипотека в 6% для многодетных. Это правильно. Но надо создавать условия, чтобы рядом с жильем была инфраструктура - больницы, ясли, детские сады, - прокомментировал Владимир Невоструев.

Также он сообщил о востребованности программы «Земский педагог».

- Это очень правильно. На сегодня многие школы не доукомплектованы, даже в городах. Это правильно и своевременно. Мы с таким обращением обращались и не раз, - пояснил первый зампредседателя Госсовета Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Татьяна Тарасова пояснила, почему уроженка Ижевска Алина Загитова живет в очень скромной квартире (подробнее).

От схода снега с крыш в Ижевске пострадал один человек и несколько автомобилей (подробнее).

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новое здание поликлиники №4 в Ижевске откроется для пациентов в конце марта
В Удмуртии спасли мужчину, который сидел на крыше затопленного автомобиля
«Нужно думать не о том, куда потратить деньги, а где их заработать»: глава Ижевска провел сессию с предпринимателями
Житель Удмуртии срубил лес на общую сумму 1,6 млн рублей
Неизвестные сломали несколько ледовых скульптур у Михаило-Архангельского собора в Ижевске
В Удмуртии проходит турнир по хоккею «Золотая шайба»
Почти неделю в Удмуртии не могут найти 14-летнего молодого человека
«Мы услышали, что времени на раскачку нет»: вице-премьер Удмуртии о послании Путина
Мужчину, который подозревается в грабеже, задержали в Ижевске
По уголовному делу о массовом отравлении детей в лагере «Волна» в Ижевске вынесли приговор
Исполняющим обязанности руководителя управления СКР по Удмуртии назначили Рустама Тугушева
Ижевчанина задержали за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией
Татьяна Тарасова пояснила, почему уроженка Ижевска Алина Загитова живет в очень скромной квартире
От схода снега с крыш в Ижевске пострадал один человек и несколько автомобилей
Роберт Богданов станет временным начальником УБиТ в Ижевске
В 2018 году средняя зарплата в Удмуртии составила 31 тысячу рублей
Мужчине, который обналичил полмиллиона рублей, в Удмуртии вынесли приговор
Сервисный центр «Промсвязьбанка» появится в Ижевске
За 2018 год жители Удмуртии потратили на алкоголь 18,8 млрд рублей