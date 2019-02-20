Первый зампредседателя госсовета Удмуртии прокомментировал послание Путина

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-20T15:49:53+03:00

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Первый заместитель председателя государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев прокомментировал послание президента России Владимира Путина.

- В этом году начинают работать национальные проекты и будет финансирование. Надо развивать общество в стране. В первую очередь - семью, на что обратил внимание Путин. Нужно поддерживать в рождении детей, в строительстве. Сейчас не лучшие времена Россия переживает. И если будем меры принимать, то улучшим условия. Я считаю, что сейчас возможность есть. Это увеличение поддержи семей многодетных, погашение ипотеки 450 тысяч при рождении третьего ребенка и то, что ипотека в 6% для многодетных. Это правильно. Но надо создавать условия, чтобы рядом с жильем была инфраструктура - больницы, ясли, детские сады, - прокомментировал Владимир Невоструев.

Также он сообщил о востребованности программы «Земский педагог».

- Это очень правильно. На сегодня многие школы не доукомплектованы, даже в городах. Это правильно и своевременно. Мы с таким обращением обращались и не раз, - пояснил первый зампредседателя Госсовета Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU