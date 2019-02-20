«Мы услышали, что времени на раскачку нет»: вице-премьер Удмуртии о послании Путина

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-20T16:08:34+03:00

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Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства Удмуртии, рассказала о том, как будут решаться поставленные президентом России задачи.

- Самое главное, что мы услышали - времени на раскачку нет и основной тренд в демографии - больше детей, меньше налогов. Мы все услышали, что в течение пяти лет будет создано более миллиона мест в дополнительном образовании, дополнительные центры развития, кванториумы. Президент поставил задачу за два года ликвидировать школы, которые не соответствуют требованиям. Есть такие в ряде субъектов. Конечно, Интернет. Время идет быстро, за два года нужно оснастить школы высокоскоростным интернетом. В этом нам поможет федерация.

И все тренды заложены в национальные проектах, - пояснила Анастасия Муталенко.

Также по словам зампредседателя правительства республики, Удмуртия в числе пилотных регионов. За 2018 год был построен центр одаренных детей, а в 2019 году республика получит более 200 миллионов рублей на развитие этого центра. Из этой суммы 20% - на ремонт и более 160 миллионов рублей на новое оборудование в гуманитарном и техническом направлении.

По национальному проекту «Демография» планируется построить еще 12 яслей. Удмуртия стала одним из 10 субъектов, где справились с поставленной задачей на 2018 год. Возможно, республика станет одной из немногих, которой к 2021 году удастся построить программу «Ясли».

По поводу программы «Земский доктор» Анастасия Муталенко также высказала свое мнение.

- С учетом того, что была пенсионная реформа, мы уже выходили в Правительство с инициативой о том, чтобы расширить возраст участия в программе. В 50 лет это опытный и мудрый специалист. Это может закрыть тот дефицит кадров, который есть, - пояснила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU