2019-02-20T16:27:29+03:00
Общество

В Удмуртии проходит турнир по хоккею «Золотая шайба»

В нем принимают участие более 500 человек
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В течение февраля в Удмуртской Республике проходит региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Данный турнир имеет 55-летнюю историю, проводится в России с 1964 года, а первый турнир в Удмуртии состоялся в 1966 году.

С 2018 года соревнования проходят в рамках подписанного Соглашения между Правительством Удмуртии и Благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева. Данное Соглашение заключено на 3 года, объем финансирования составит 450 миллионов рублей.

18 февраля в городе Глазове состоялось торжественное открытие игр в старшей возрастной группе регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В церемонии открытия принял участие генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Витальевич Арсибеков:

- Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на замечательном празднике хоккея - республиканском турнире «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Это, действительно, легендарный турнир, имеющий 55-летнюю историю, спортивная карьера многих успешных хоккеистов началась именно с этих соревнований.

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Мне очень приятно, что турнир «Золотая шайба» проходит в рамках Соглашения о развитии детско-юношеского хоккея, подписанного в 2017 году между Правительством Удмуртской Республики и Благотворительным фондом «САФМАР», который возглавляет Михаил Сафарбекович Гуцериев. В рамках Соглашения в течение 3 лет будут проводиться спортивные соревнования – турнир «Золотая шайба», турнир имени М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд и кубок имени М.Т. Калашникова по хоккею следж. Также в населенных пунктах нашей республики появляются современные крытые катки и ледовые площадки. Я уверен, что это отличный вклад в развитие детско-юношеского хоккея, который придаст новый импульс развитию этого вида спорта в Удмуртии. Желаю всем участникам крепкого здоровья, успехов, удачи! Пусть в нашем турнире победит сильнейший!

В турнире «Золотая шайба» принимают участие более 30 хоккейных команд в трех возрастных категориях, всего – более 500 человек. Победители будут представлять Удмуртию на Всероссийском этапе.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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