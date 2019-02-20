2019-02-20T16:43:28+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии срубил лес на общую сумму 1,6 млн рублей

Обвинительное заключение утвердила прокуратура республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии перед судом предстанет местный житель, который срубил лес на общую сумму 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Мужчина в январе-марте 2018 года без разрешительных документов дал работникам указание на вырубку леса в ГКУ УР «Воткинское лесничество». В результате было вырублено 300 куб. м, - сообщает ведомство.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое направили в суд. На данный момент на имущество обвиняемого наложен арест для возмещения причиненного материального ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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