«Нужно думать не о том, куда потратить деньги, а где их заработать»: глава Ижевска провел сессию с предпринимателями

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-20T16:45:12+03:00

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В Ижевске, в штабе городских проектов Лифт, 19 февраля состоялась первая тактическая сессия с предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Целью встречи являлось обозначить направления для развития малого и среднего предпринимательства в Ижевске и в Завьяловском районе.

- Вместе с соседями мы ставим задачу – обеспечивать ежегодный прирост малого и среднего бизнеса не менее 5% в городах и не менее 10% - в сельской местности. Важно понять, чего не хватает в Ижевске, чтобы предпринимателям было интересно открывать здесь собственное дело. Об этом нам могут рассказать только люди из бизнеса, - рассказал глава города.

В ходе встречи предпринимателям была предложена стартовая стратегия, которая включает восемь направлений - IT-сфера, технологии НИОКР, образование, туризм, ритейл, строительство и девелопмент, развитие промышленных парков и организация мест для самореализации.

- Первый опыт проведения сессии оказался довольно успешным. Мы рассчитываем, что по итогам всех шести этапов мы получим чётко сформулированную стратегию, куда двигаться городу, чтобы привлекать инвестиции. Мы должны начать мыслить иными категориями: нужно думать не о том, куда потратить деньги, а о том, где их можно заработать, - подвел итог первого этапа Олег Бекмеметьев

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ИСТОЧНИК KP.RU