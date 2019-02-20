2019-02-20T17:20:17+03:00
Общество

Новое здание поликлиники №4 в Ижевске откроется для пациентов в конце марта

В день здесь смогут принимать более тысячи человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске новая поликлиника №4 в Ижевске откроется для пациентов 22 марта 2019 года. Об этом сообщил главный врач заведения Кирилл Гасников.

Строительство поликлиники начали еще в 2012 году, но его приостановили в 2016 году, а в декабре 2017 года благодаря главе Удмуртии возобновили. Как сообщил главный врач, клиника на данный момент проходит лицензирование.

Также уже почти во всем здании имеется встроенная тяжелая техника, здание оснащено поручнями, пандусами, специально оборудованными туалетами и даже подъемом и спуском инвалидных колясок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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