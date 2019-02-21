2019-02-21T11:32:12+03:00
Происшествия

Спустя полгода в Ижевске нашли пропавшую 16-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Уже известно, почему девушка оказалась так далеко от дома
Ирина БУРЦЕВА
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В Ижевске нашли 16-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая пропала полгода назад. Как сообщает «КП-Нижний Новгород», она ушла из дома в августе 2018 года. На связь с родственниками и друзьями не выходила. Были организованы масштабные поиски и даже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В результате, ребенка нашли в Ижевске. В столицу Удмуртии она уехала к своему молодому человеку, с которым познакомилась через социальную сеть.

- В предполагаемое место нахождения девочки направились сотрудники уголовного розыска главка вместе с сотрудниками следственного комитета. Они и обнаружили девочку, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Сейчас ее везут домой. Следствие будет разбираться во всех причинах и обстоятельствах произошедшего.

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Пропавшего в Можге 14-летнего молодого человека ищут по всей Удмуртии. Направлены ориентировки в соседние субъекты России. Как сейчас продвигаются поиски Степана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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