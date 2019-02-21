2019-02-21T12:59:24+03:00
Происшествия

Деятельность наркопритона в Удмуртии пресекли полицейские

Его организовал ранее судимый хозяин квартиры
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии полицейские пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выехали по сигналу в подозрительную квартиру. В ходе проверки установили, что 33-летний хозяин квартиры организовал в ней наркопритон. На момент проверки в квартире находилось четверо под действием наркотиков, - сообщает ведомство.

Также в квартире были обнаружены емкости и вещества, которые использовали для приготовления наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь хозяину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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