2019-02-21T13:59:16+03:00
Общество

Экс-начальнику УБиТ Ижевска вынесли приговор

Он перевел подконтрольным организациям около 24 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске 21 февраля вынесли приговор экс-начальнику управления благоустройства и транспорта Артему Богданову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Артем Богданов обвинялся в том, что с 1 апреля 2018 года по 8 июня 2018 года, используя свое должностное положение, покровительствовал двум коммерческим организациям, которыми управлял через доверенных лиц, путем погашения задолженности. Общую сумму, которую он перечислил организациям, составила 24 млн рублей, - сообщает ведомство.

Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и, учитывая то, что он был ранее не судим, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, суд назначил Богданову штраф в размере 100 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске мужчинам задали вопрос, что они хотели бы получить в подарок на 23 февраля. Результаты опроса ну очень удивляют!

Вот это новости! В Ижевск прибыл новенький электробус! Когда он выйдет на улицы города, читайте по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина из психинтерната в Удмуртии убил соседа по палате
Массовые проверки водителей вновь пройдут в Ижевске
За неделю с 11 по 18 февраля в Удмуртии замечено повышение цен на черный чай
В предпраздничный день в Ижевске изменится движение трамваев
Долгострой в ЖК «Родниковый край» в Удмуртии начали сносить
План мероприятий на период поводка утвердили в Удмуртии
В городской думе Ижевска вновь кадровые изменения
Деятельность наркопритона в Удмуртии пресекли полицейские
Мужчины Ижевска хотят получить в подарок на 23 февраля гаджеты или часы
В Ижевске будет ездить модернизированный троллейбус
Уроженка Ижевска Алина Загитова тренируется вместе со своей собакой Масару
На перекрестке улиц Удмуртская - Майская в Ижевске не работают светофоры
Власти Ижевска рассказали, когда восстановят остановку на улице Крылова
В ночь с 19 на 20 февраля жители Ижевска могли наблюдать суперлуние
«Техника не заходит на базы»: глава Ижевска попросил не затягивать с уборкой снега
У жительницы Удмуртии списали долги за 150 штрафов от ГИБДД
В Ижевске разрушили остановку на улице Крылова
«Хочу домой»: Милые кошечки и коты будут ждать жителей Ижевска 24 марта
Спустя полгода в Ижевске нашли пропавшую 16-летнюю жительницу Нижнего Новгорода
Под Ижевском бешеная собака покусала трех человек, в том числе двух детей