Экс-начальнику УБиТ Ижевска вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-21T13:59:16+03:00

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В Ижевске 21 февраля вынесли приговор экс-начальнику управления благоустройства и транспорта Артему Богданову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Артем Богданов обвинялся в том, что с 1 апреля 2018 года по 8 июня 2018 года, используя свое должностное положение, покровительствовал двум коммерческим организациям, которыми управлял через доверенных лиц, путем погашения задолженности. Общую сумму, которую он перечислил организациям, составила 24 млн рублей, - сообщает ведомство.

Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и, учитывая то, что он был ранее не судим, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, суд назначил Богданову штраф в размере 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU