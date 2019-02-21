В предпраздничный день в Ижевске изменится движение трамваев
В предпраздничный сокращенный день, 22 февраля, изменится расписание во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Время работы от остановки «улица Промышленная»:
Трамвай №4 – 13:35-17:24
Трамвай №8 – 13:40-17:37
Трамвай №11 – 13:56-17:16
В первой половине дня изменений нет.
Кстати, отследить нужный вам транспорт можно с помощью сервиса ИГИС.
Напомним, что стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься.
Ижевские трамваи вдохновляют! В одном из них, кстати, снимали короткометражку. О чем фильм и когда его покажут, читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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