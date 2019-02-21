За неделю с 11 по 18 февраля в Удмуртии замечено повышение цен на черный чай
В Удмуртии с 11 по 18 февраля было замечено повышение цен на черный чай. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.
За неделю подорожали черный чай (+13,9 руб), сосиски (+5,7 руб), капуста белокочанная свежая (+1,3 руб). Из непродовольственных товаров замечено повышение цен на стиральный порошок (8,9%).
Есть и снижение цен на маргарин, печенье, свежие огурцы, сахар, яблоки, свинина, свежие помидоры (от 1,1 до 4,5%).
За данный период роста цен на дизельное и марок бензина не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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