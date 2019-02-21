2019-02-21T16:26:37+03:00
Общество

Массовые проверки водителей вновь пройдут в Ижевске

Проверять будут на предмет алкогольного опьянения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Ижевске вновь пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Целью таких рейдов является предупреждение и пресечение нарушений ПДД, которые связаны с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

Сотрудники ГИБДД напоминают: в случае, если вы стали очевидцем управления автомобилем в нетрезвом виде, сообщите об этом по телефону 112, 02 (с мобильных - 102) или в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике 415-700,415-701

Напомним, что рейды по выявлению пьяных водителей уже проводились в феврале, каковы итоги, читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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