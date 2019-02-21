Массовые проверки водителей вновь пройдут в Ижевске
В Ижевске вновь пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Целью таких рейдов является предупреждение и пресечение нарушений ПДД, которые связаны с управлением автомобилем в нетрезвом виде.
Сотрудники ГИБДД напоминают: в случае, если вы стали очевидцем управления автомобилем в нетрезвом виде, сообщите об этом по телефону 112, 02 (с мобильных - 102) или в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике 415-700,415-701
Напомним, что рейды по выявлению пьяных водителей уже проводились в феврале, каковы итоги, читайте по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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