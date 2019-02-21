2019-02-21T16:41:28+03:00
Происшествия

Мужчина из психинтерната в Удмуртии убил соседа по палате

Суд вынес приговор обвиняемому
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии мужчина в одном из психинтернатов убил соседа по палате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Обвиняемый проходил лечение в психоневрологическом интернате. Накануне случившегося он выпивал, а после попросил соседа по палате купить ему еще алкоголь, даже дал деньги. Но через какое-то время мужчина пошел искать соседа и понял, что тот спит. Узнав, что он так и не купил алкоголь, обвиняемый стащил потерпевшего с кровати и начал его бить руками и ногами, - сообщает ведомство.

После побоев потерпевший пролежал три недели в больнице, после чего умер. Решением суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности в связи с невменяемым состоянием и психическим заболеванием на момент совершения преступления. Суд решил принять принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медучреждении с интенсивным наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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