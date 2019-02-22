2019-02-22T08:13:56+03:00
Общество

Конкурс на «Самого лучшего папу»: почти 100 ижевчан прислали свои фото

Пришли свое фото и выиграй бесплатный полет в аэротрубе!
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В Ижевске продолжается конкурс «Мужское воспитание». В начале февраля «Комсомолка» и «Промсвязьбанк» предложили горожанам выбрать того, кого с гордостью можно назвать «Глава семейства». Главный приз конкурса – бесплатный полет в аэротрубе!

Что нужно сделать, чтобы получить подарок?

1 этап: до 28 февраля 2019 года пришлите фото с отцом семейства. Это может быть ваше совместное фото с малышом/ребенком/подростком, на котором видно, что вы – лучший папа. Или фотография, на которой видно, что ваш папа – лучший, например, вы вместе с папой на рыбалке, на природе, на лыжах, на даче…

Фотографии присылайте на почту kp@mgcentr.ru, выкладывайте в альбом группы «ВК» или отправляйте в сообщения группы «ВК».

2 этап: стартует 1 марта. Все присланные фото выкладываются на сайт izh.kp.ru, где за них можно будет проголосовать. Голосование продлится с 1 марта 2019 по 10 марта 2019 года включительно.

3 этап: Победители конкурса будут объявлены 11 марта. За 1 и 2 место участники, набравшие наибольшее число голосов, получат сертификаты на полет в аэротрубе на 3500 рублей. Участник, занявший 3 место, получит сертификат на полет в аэротрубе на 2800 рублей.

Информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, призовом фонде, количестве призов и подарков, сроках, порядке и месте их получения узнавайте по тел. (3412) 90-20-20, 94-50-61 и сайте www.izh.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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