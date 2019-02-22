В общественных местах в Ижевске установили около 100 камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-22T09:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске в общественных местах установили около 100 камер видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по городу Фато Мгои на сессии городской думы.

- Совместно с администрацией Ижевска реализуется муниципальная программа «Безопасный город». На данный момент около 100 камер видеонаблюдения в общественных местах транслируют изображения в городскую Единую диспетчерскую службу и дежурную часть УМВД, - сообщил Фато Мгои.

Также сотрудники полиции постоянно проводят мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Внимание! В предпраздничный день, 22 февраля, изменится расписание трамваев.

Сотрудники ГИБДД по Удмуртии вновь проведут массовые проверки водителей.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU