В общественных местах в Ижевске установили около 100 камер видеонаблюдения
В Ижевске в общественных местах установили около 100 камер видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по городу Фато Мгои на сессии городской думы.
- Совместно с администрацией Ижевска реализуется муниципальная программа «Безопасный город». На данный момент около 100 камер видеонаблюдения в общественных местах транслируют изображения в городскую Единую диспетчерскую службу и дежурную часть УМВД, - сообщил Фато Мгои.
Также сотрудники полиции постоянно проводят мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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