2019-02-22T09:49:41+03:00
Общество

21 февраля состоялось торжественное открытие Республиканских зимних сельских игр в Удмуртии

На открытии игр присутствовал глава республики Александр Бречалов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии, в селе Алнаши, 21 февраля состоялось торжественное открытие Республиканских зимних сельских игр. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В мероприятии принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов. - Глава района уже всё сказал. И про значение игр, и про юбилей Михаила Тимофеевича Калашникова, и про Год здоровья. Предлагаю традиционно поддержать главных участников этого традиционного праздника - талантливых детей, подаривших нам много хороших эмоций,- поприветствовал участников Александр Бречалов.

Также глава республики пожелал всем спортсменам удачи в соревнованиях и сообщил о том, что в ближайшие годы появится лыжная база в Ярском районе Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, к 25-м зимним сельским играм, которые пройдут в Удмуртии утвердили эмблему и талисманы. Подробнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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