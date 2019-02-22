СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-22T11:58:43+03:00

Они обвиняются в злоупотреблении в сфере ритуальных услуг

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В Ижевске произошло задержание фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает МВД России.

- Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Удмуртии и со следователями регионального управления следственного комитета при участии Росгвардии задержали должностных лиц службы администрации кладбищ, которые обвиняются в получении взятки за выделенные участки под захоронение, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Ранее в рамках декриминализации сферы ритуальных услуг в столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении еще четырех руководителей городской службы администрации кладбищ. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и их сообщники, - отметили в СК России.

На данный момент руководитель и управляющий кладбища находятся под стражей, двое сообщников под домашним арестом. В ходе обыска квартир подозреваемых были обнаружены и изъяты крупные суммы.

Напомним, их задержали 12 февраля, расследование уголовного дела продолжается.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1028" height="600" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/693466" frameborder="0"></iframe> В сети появилось видео задержания пяти ритуальщиков-вымогателей из Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU