2019-02-22T11:58:43+03:00
Происшествия

В сети появилось видео задержания пяти ритуальщиков-вымогателей из Ижевска

Они обвиняются в злоупотреблении в сфере ритуальных услуг
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске произошло задержание фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает МВД России.

- Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Удмуртии и со следователями регионального управления следственного комитета при участии Росгвардии задержали должностных лиц службы администрации кладбищ, которые обвиняются в получении взятки за выделенные участки под захоронение, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Ранее в рамках декриминализации сферы ритуальных услуг в столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении еще четырех руководителей городской службы администрации кладбищ. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и их сообщники, - отметили в СК России.

На данный момент руководитель и управляющий кладбища находятся под стражей, двое сообщников под домашним арестом. В ходе обыска квартир подозреваемых были обнаружены и изъяты крупные суммы.

Напомним, их задержали 12 февраля, расследование уголовного дела продолжается.

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В сети появилось видео задержания пяти ритуальщиков-вымогателей из Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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