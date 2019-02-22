2019-02-22T11:43:59+03:00
Происшествия

Студентку из Удмуртии осудили за оскорбление полицейского

Она пришла в техникум пьяная
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии осудили студентку техникума, которая публично оскорбила полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 12 сентября девушка пришла в техникум пьяная и с бутылкой спиртного. Когда полицейские приехали в учреждение, и один из сотрудников попросил ее выйти и техникума - она публично его оскорбила, - сообщает ведомство.

В последствии девушка признала свою вину, суд вынес ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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