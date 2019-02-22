Студентку из Удмуртии осудили за оскорбление полицейского
В Удмуртии осудили студентку техникума, которая публично оскорбила полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 12 сентября девушка пришла в техникум пьяная и с бутылкой спиртного. Когда полицейские приехали в учреждение, и один из сотрудников попросил ее выйти и техникума - она публично его оскорбила, - сообщает ведомство.
В последствии девушка признала свою вину, суд вынес ей наказание в виде 60 часов обязательных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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