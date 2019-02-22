2019-02-22T11:46:46+03:00
Общество

На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин

В ночь с 21 на 22 февраля работали 124 машины
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске на дорогах работает 95 снегоуборочных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На 22 февраля запланированы работы по уборке снега: очистка ступеней от снега, сбор мусора в подземных переходах на ул. 40 лет Победы, ул. Удмуртская, ул. М. Горького у собора Александра Невского;

Расчистка тротуаров, зон пешеходных переходов на улицах центрального квадрата, ул. Майская, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тимирязева, ул. Фронтовая, ул. Уральская, ул. 40 лет Победы, возле Вечного огня, Южной набережной;

Перекидка, расчистка и расширение проезжей части на улицах центрального квадрата, ул. 40 лет Победы, ул. Клубная, ул. Новоажимова, ул. Маслюкова, пр. Калашникова, ул. Александровская, ул. Овражная, ул. Мира, ул. Осипенко, Шабердинском тракте, Воткинском шоссе, дороге на Александрово, в районе Татарбазара, мкрн Люлли, Костина Мельница;

Также вывоз снега на ул. Нагорная, ул. Ворошилова, ул. З. Космодемьянской.

В ночь с 21 на 22 февраля на улицах города работали 124 спецмашины. В связи со снегопадами, которые обрушились на Ижевск, дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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