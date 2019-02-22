Уроженец Глазова актер Виталий Абдулов после избиения попал в больницу

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-22T11:48:16+03:00

У него произошел конфликт с соседями

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Уроженец Глазова актер Виталий Абдулов попал в больницу. Как сообщает «Российская газета», его избили 20 февраля в Москве.

В больнице медики диагностировали у Виталия ушиб мягких тканей головы.

- В этот раз она перенесла празднование из квартиры в подъезд. Я поднялся наверх, чтобы сделать замечание, на что в ответ услышал пьяную брань от нее и от неизвестно откуда взявшегося мужчины. Я вызвал наряд полиции, - прокомментировал ситуацию Абдулов «Телеканалу 360°»

Виталий Абдулов снимался в таких картинах как, сериалы «Антикиллер» (роль - милиционер), «Дальнобойщики» (бандит), «Гражданин начальник» (телохранитель), «Стилет» (телохранитель), «Превосходство Борна» (таксист), «Солдаты», «Каменская» (киллер), «Кадетство», «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «Ранетки» (физрук).

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ИСТОЧНИК KP.RU