Биатлонистка из Удмуртии заняла четвертое место на ччемпионате мира

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-22T12:46:06+03:00

Она прошла все огневые рубежи с единственным промахом

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Биатлонистка из Удмуртии Татьяна Воронова заняла четвертое место на чемпионате мира, который прошел в Словакии. Спортсменки соревновались в индивидуальной гонке на 12.5 км. Об этом сообщается на сайте биатлона в России и мире.

Уроженке Глазова не хватило чуть меньше десяти секунд, чтобы завоевать бронзу. Татьяна Воронова допустила один промах и уступила немецкой спортсменке Франциске Пфнюр.

После чемпионата мира Татьяна примет участие в первенстве Европы с 6 марта в Норвегии. Также спортсменка поедет в Швецию на кубок IBU.

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ИСТОЧНИК KP.RU