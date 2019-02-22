Биатлонистка из Удмуртии заняла четвертое место на ччемпионате мира
Биатлонистка из Удмуртии Татьяна Воронова заняла четвертое место на чемпионате мира, который прошел в Словакии. Спортсменки соревновались в индивидуальной гонке на 12.5 км. Об этом сообщается на сайте биатлона в России и мире.
Уроженке Глазова не хватило чуть меньше десяти секунд, чтобы завоевать бронзу. Татьяна Воронова допустила один промах и уступила немецкой спортсменке Франциске Пфнюр.
После чемпионата мира Татьяна примет участие в первенстве Европы с 6 марта в Норвегии. Также спортсменка поедет в Швецию на кубок IBU.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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