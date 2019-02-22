В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега
В пятницу, 22 февраля, два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега с крыши офисного здания. Как рассказал очевидец, это произошло на Воткинском шоссе. Две иномарки Nissan X-Trail были припаркованы у здания. В какой-то момент на них рухнула глыба снега.
- Пострадали капоты, лобовые стекла, крылья. Возможно, есть какие-то скрытые повреждения, так как после этого один из автомобилей не заводился, - рассказал очевидец.
Фото: ИГГС
Рассказывают, что за весь зимний сезон крышу ни разу не чистили. Кстати, это уже не первый случай, когда машины страдали из-за снега этой зимой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что делать, если снег упал с крыши на голову или повредил автомобиль? «Комсомолка» выяснила, куда обращаться горожанам, пострадавшим от ледяных глыб (подробности).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
За полторы недели в Ижевске задержали пять человек, которых подозревают в махинациях в сфере оказания ритуальных услуг. Мы собрали всю информацию, что известна на данный момент. По ссылке есть много видео.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»