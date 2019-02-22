2019-02-22T13:45:41+03:00
Происшествия

В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега

Очевидцы рассказывают, что за всю зиму там не чистили снег
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В пятницу, 22 февраля, два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега с крыши офисного здания. Как рассказал очевидец, это произошло на Воткинском шоссе. Две иномарки Nissan X-Trail были припаркованы у здания. В какой-то момент на них рухнула глыба снега.

- Пострадали капоты, лобовые стекла, крылья. Возможно, есть какие-то скрытые повреждения, так как после этого один из автомобилей не заводился, - рассказал очевидец.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

Рассказывают, что за весь зимний сезон крышу ни разу не чистили. Кстати, это уже не первый случай, когда машины страдали из-за снега этой зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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