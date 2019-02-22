В Ижевске один из фигурантов дела ритуальщиков-вымогателей будет под стражей два месяца

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-22T14:02:47+03:00

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В Индустриальном суде Ижевска рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 43-летнего управляющего кладбищем «Южное» столицы Удмуртии. По решению суда он будет под стражей в течение двух месяцев - до 20 апреля, сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

- Суд установил, что обстоятельства деяния, характер преступных действий, общественная опасность содеянного и личность обвиняемого Усатова Д.В. не дают оснований для избрания иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Усатов не отрицает свою причастность в части инкриминируемых ему преступлений, - дополнили в пресс-службе.

Напомним, что мужчину задержали 21 февраля в рамках декриминализации сферы оказания ритуальных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU