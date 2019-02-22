В Ижевске пройдет автомобильный флешмоб в честь 100-летия Михаила Калашникова
В пятницу, 22 февраля, в Ижевске пройдет флешмоб «Оставь свой след в истории города», который посвящен 100-летию великого оружейника Михаила Калашникова и Дню защитника отечества.
Как сообщают организаторы в группе ИГГС, для участия в акции необходимы автомобили в количестве 90 штук для выстраивания фигуры и последующей аэрофотосъемки.
- Безопасность обеспечена, акция согласована. Мероприятие достаточно длительное, поэтому тепло одевайтесь и готовьтесь провести время в компании новых друзей, - сообщают организаторы.
Всех желающих собирают на парковке ТЦ «Новый дом» (ул. Орджоникидзе, 2) в 21.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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