Пробки в Ижевске достигли 9 баллов
В пятницу, 22 февраля, в Ижевске пробки достигли 9 баллов, по данным сервиса «Яндекс. Пробки». Многочисленные ДТП еще больше осложняют ситуацию.
Например, аварии произошли на улице Пушкинская (около перекрестка с переулком Широким), на перекрестке Карла Маркса и переулка Широкого, Карла Маркса-Бородина, на улице Горького (около центральной площади), на улице Василия Чугуевского сразу три ДТП: на перекрёстке с Удмуртской, Пушкинской и Карла Маркса.
По прогнозу погоды, сегодня в Ижевске снег будет идти до ночи. Завтра тоже ожидаются осадки. Температура будет до -7 градусов к вечеру.
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В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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