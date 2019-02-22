2019-02-22T16:03:58+03:00
Авто

Пробки в Ижевске достигли 9 баллов

Ситуация осложняется многочисленными ДТП
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: "Яндекс.Пробки"Фото: "Яндекс.Пробки"
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В пятницу, 22 февраля, в Ижевске пробки достигли 9 баллов, по данным сервиса «Яндекс. Пробки». Многочисленные ДТП еще больше осложняют ситуацию.

Например, аварии произошли на улице Пушкинская (около перекрестка с переулком Широким), на перекрестке Карла Маркса и переулка Широкого, Карла Маркса-Бородина, на улице Горького (около центральной площади), на улице Василия Чугуевского сразу три ДТП: на перекрёстке с Удмуртской, Пушкинской и Карла Маркса.

По прогнозу погоды, сегодня в Ижевске снег будет идти до ночи. Завтра тоже ожидаются осадки. Температура будет до -7 градусов к вечеру.

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В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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