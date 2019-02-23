2019-02-23T10:17:14+03:00
Общество

Ижевчане могут выиграть полет в аэротрубе

Для этого нужно выложить фотографию с главой семейства
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Ижевчане могут выиграть полет в аэротрубе, поучаствовав в новом конкурсе «Мужское воспитание» от «Комсомольской правды»-Ижевск». Он посвящен Дню защитника Отечества.

Для того, чтобы побороться за призы, нужно до 28 февраля выслать фотографию с самым лучшим папой на почту kp@mgcentr.ru, выложить в альбом или отправить в сообщения группы «ВК». 1 марта все снимки будут выложены на сайт izh.kp.ru (18+), где начнется голосование за конкурсантов. Оценить понравившийся посетители смогут до 10 марта.

По итогам конкурса, 11 марта будут объявлены три победителя, которые получат суперприз – сертификат на полет в аэротрубе разного номинала.

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ООО фирма «Ариго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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