2019-02-23T18:59:16+03:00
Общество

Какие дворы будут чистить 24 февраля?

Автовладельцев просят убрать машины с обочины
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

24 февраля в Ижевске продолжится очистка межквартальных проездов от снега. Пресс-служба города опубликовала список участков, на которые выедет спецтехника в воскресенье. Дорожные службы будут устранять заужения проезжей части и вывозить снег.

Автовладельцев просят убирать машины с обочин на время уборки снега.

- Совместно с ГИБДД ижевские дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега. Автовладельцев попросят оперативно убрать свои машины, в случае отказа - автомобили будут переставляться с помощью эвакуаторов. Обращаем внимание, что графики вывоза снега могут меняться в зависимости от погодных условий! – сказано в сообщении.

Устиновский район

- пешеходные переходы по ул.Кудинова,

- проезд от ул. Молодежной к дому № 8 по ул. Молодежная,

- заезд от ул. Молодежной к дому № 10 по ул. Молодежной,

- проезд от ул. Маслюкова к дому № 24а по ул. Молодежная,

- проезд от ул. Молодежной к дому № 16б по ул. Молодежная.

Ленинский район

- ул. Клубная (шлюзовой проезд),

- ул. Новостроительная,

- заезды к придомовым территориям в гор. Строителей,

- проезд к домам №№ 108 и 110 в пос. Машинстроителей,

- проезд к домам №№ 110 и 112 в пос. Машинстроителей,

- проезд к дому №№ 70 по ул. Клубная,

- проезд к домам №№ 72, 70/2, 62/1 по ул. Клубная,

- проезд к домам №№ 65, 59, 31, 36 по ул. Клубная,

- проезд к дому № 58 по ул. Оружейника Драгунова,

- проезд к домам №№ 9, 10, 7, 6, 8, 5 по ул. Кирзаводская,

- проезд к домам №№ 146 и 112 по ул. Азина,

- проезд к домам №№ 36, 30, 40 по ул. Садовая.

Индустриальный район

- проезд от ул. Дзержинского между домами №№ 69, 67, 65, 63 по ул. Дзержинского до школы № 19 по Воткинскому шоссе, 110,

- проезд от ул. Буммашевской вдоль ул. Дзержинского, 38а до ул. Дзержинского, 20,

- проезд от ул. Дзержинского к дому № 50 по ул. Дзержинского,

- проезд между домами №№ 79-75 по ул. Дзержинского,

- проезд между домами №№ 59, 45 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского между домами №№ 61, 59 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского между домами №№ 61, 63 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. 9-е Января к дому № 101 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского к дому № 99 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского к домам №№ 23 и 33 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского к дому № 265 по ул. 9-е Января,

Октябрьский район

- ул. 1-5 Подлесные,

Первомайский район

- по маршрутам движения мусоровозов в частном секторе Первомайского района (район Болота).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель «Хендай» погиб в Удмуртии, столкнувшись с фурой
В Удмуртии продолжают искать 14-летнего подростка
Около 11000 ижевчан могут остаться без отопления
С начала сезона в Ижевске выпало 25 миллионов кубометра снега
За уборку дворов – «неуд»: в Ижевске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада
Ижевчане могут выиграть полет в аэротрубе
Олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров и Гайдарбек Гайдарбеков приедут в Ижевск на финал командного Кубка России по боксу
Магистрали Ижевска очистят от снега 23 февраля
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева взяла «серебро» на Кубке России
Пробки в Ижевске достигли 9 баллов
В Ижевске пройдет автомобильный флешмоб в честь 100-летия Михаила Калашникова
В Ижевске один из фигурантов дела ритуальщиков-вымогателей будет под стражей два месяца
В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега
Биатлонистка из Удмуртии заняла четвертое место на чемпионате Европы
Уроженец Глазова актер Виталий Абдулов после избиения попал в больницу
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
Студентку из Удмуртии осудили за оскорбление полицейского
В сети появилось видео задержания пяти ритуальщиков-вымогателей из Ижевска
21 февраля состоялось торжественное открытие Республиканских зимних сельских игр в Удмуртии
В общественных местах в Ижевске установили около 100 камер видеонаблюдения
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева упала в финале Кубка России
Конкурс на «Самого лучшего папу»: почти 100 ижевчан прислали свои фото
На ремонт тротуаров в Ижевске требуется более 420 миллионов рублей
Сильный снегопад ожидается в Удмуртии
Снеговика высотой 10 метров слепили в Удмуртии
Мужчина из психинтерната в Удмуртии убил соседа по палате