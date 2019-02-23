Какие дворы будут чистить 24 февраля?

СЕГОДНЯ 18:59 2019-02-23T18:59:16+03:00

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24 февраля в Ижевске продолжится очистка межквартальных проездов от снега. Пресс-служба города опубликовала список участков, на которые выедет спецтехника в воскресенье. Дорожные службы будут устранять заужения проезжей части и вывозить снег.

Автовладельцев просят убирать машины с обочин на время уборки снега.

- Совместно с ГИБДД ижевские дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега. Автовладельцев попросят оперативно убрать свои машины, в случае отказа - автомобили будут переставляться с помощью эвакуаторов. Обращаем внимание, что графики вывоза снега могут меняться в зависимости от погодных условий! – сказано в сообщении.

Устиновский район

- пешеходные переходы по ул.Кудинова,

- проезд от ул. Молодежной к дому № 8 по ул. Молодежная,

- заезд от ул. Молодежной к дому № 10 по ул. Молодежной,

- проезд от ул. Маслюкова к дому № 24а по ул. Молодежная,

- проезд от ул. Молодежной к дому № 16б по ул. Молодежная.

Ленинский район

- ул. Клубная (шлюзовой проезд),

- ул. Новостроительная,

- заезды к придомовым территориям в гор. Строителей,

- проезд к домам №№ 108 и 110 в пос. Машинстроителей,

- проезд к домам №№ 110 и 112 в пос. Машинстроителей,

- проезд к дому №№ 70 по ул. Клубная,

- проезд к домам №№ 72, 70/2, 62/1 по ул. Клубная,

- проезд к домам №№ 65, 59, 31, 36 по ул. Клубная,

- проезд к дому № 58 по ул. Оружейника Драгунова,

- проезд к домам №№ 9, 10, 7, 6, 8, 5 по ул. Кирзаводская,

- проезд к домам №№ 146 и 112 по ул. Азина,

- проезд к домам №№ 36, 30, 40 по ул. Садовая.

Индустриальный район

- проезд от ул. Дзержинского между домами №№ 69, 67, 65, 63 по ул. Дзержинского до школы № 19 по Воткинскому шоссе, 110,

- проезд от ул. Буммашевской вдоль ул. Дзержинского, 38а до ул. Дзержинского, 20,

- проезд от ул. Дзержинского к дому № 50 по ул. Дзержинского,

- проезд между домами №№ 79-75 по ул. Дзержинского,

- проезд между домами №№ 59, 45 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского между домами №№ 61, 59 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского между домами №№ 61, 63 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. 9-е Января к дому № 101 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского к дому № 99 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского к домам №№ 23 и 33 по ул. Дзержинского,

- проезд от ул. Дзержинского к дому № 265 по ул. 9-е Января,

Октябрьский район

- ул. 1-5 Подлесные,

Первомайский район

- по маршрутам движения мусоровозов в частном секторе Первомайского района (район Болота).

ИСТОЧНИК KP.RU