2019-02-24T08:24:37+03:00
Общество

В честь 100-летия Михаила Калашникова автомобилисты Ижевска выстроились в автомат

Масштабный флешмоб прошел на парковке торгового центра
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В пятницу, 22 февраля, на парковке торгового центра по улице Орджоникидзе в Ижевске прошел большой флешмоб, который посвящен Дню защитника отечества и 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова. Как рассказывали организаторы, они планировали привлечь порядка 90 автомобилей.

- Мы живем на родине знаменитого оружейного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова и гордимся своими защитниками Отечества, - написали организаторы по итогу акции.

Суть была в том, что все участники на автомобилях выстроились в большую фигуру знаменитого автомата АК-47. Все это снимал квадрокоптер.

Напомним, это уже не в первый раз, когда автомобилисты делают различные фигуры. В Глазове, например, сделали большую елочку к новому году.

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Флэшмоб в честь столетия со дня рождения М. Т. Калашникова (Ижевск).Авторы: DИВО киностудия, ИГГС, Фонд ИГГС, Ярослав Фокеев

ИСТОЧНИК KP.RU

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