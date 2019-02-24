В честь 100-летия Михаила Калашникова автомобилисты Ижевска выстроились в автомат
В пятницу, 22 февраля, на парковке торгового центра по улице Орджоникидзе в Ижевске прошел большой флешмоб, который посвящен Дню защитника отечества и 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова. Как рассказывали организаторы, они планировали привлечь порядка 90 автомобилей.
- Мы живем на родине знаменитого оружейного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова и гордимся своими защитниками Отечества, - написали организаторы по итогу акции.
Суть была в том, что все участники на автомобилях выстроились в большую фигуру знаменитого автомата АК-47. Все это снимал квадрокоптер.
Напомним, это уже не в первый раз, когда автомобилисты делают различные фигуры. В Глазове, например, сделали большую елочку к новому году.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Около 11000 ижевчан могут остаться без отопления.
Флэшмоб в честь столетия со дня рождения М. Т. Калашникова (Ижевск).Авторы: DИВО киностудия, ИГГС, Фонд ИГГС, Ярослав Фокеев
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»