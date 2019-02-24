2019-02-24T10:16:17+03:00
Общество

В Ижевск приедет поезд с трофейным оружием сирийских боевиков

Столица Удмуртии включена в акцию «Сирийский перелом»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей Карпухин/ТАССФото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В Ижевск приедет поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Как сообщается на сайте акции, в 18 вагонах представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

- На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, Бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов – российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике, - сообщается на сайте.

Поезд посетит 61 населенный пункт России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. В Ижевск он прибудет 11 апреля. Точнее время будет известно позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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