У ижевчанки под предлогом снятия порчи украли деньги и ювелирные украшения

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-25T10:48:29+03:00

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В Ижевске пенсионерку обокрали под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- К ижевчанке подошла незнакомая женщина, которая пришла вместе с потерпевшей в квартиру, там она сообщила пенсионерке, что на нее наложена порча. Также она предложила снять ее, и пенсионерка поверила. Женщина предложила провести ритуал, для него необходимо передать деньги и ювелирные украшения в газету и велела спрятать под подушку. После ухода женщины пенсионерка обнаружила, что ни денег, ни украшений нет, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, с причинением значительного ущерба». На данный момент проводится работа по установлению личности подозреваемой.

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ИСТОЧНИК KP.RU