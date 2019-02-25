Прямая трансляция эфира с председателем гордумы на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-25T12:04:30+03:00

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В понедельник, 25 февраля, гостем радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (12+) стал председатель городской думы Олег Гарин. Как сейчас работает механизм наказов избирателей? Какие школы и детские сады будут отремонтированы в этом году? Планирует ли Городская дума Ижевска принять новые Правила содержания домашних животных?

На эти и другие вопросы будем отвечать с 13.05. Настраивайтесь на волну 107.5 FM или смотрите прямую трансляцию.

Свое мнение можно высказать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06).

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин в прямом эфире на радио КП.Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU