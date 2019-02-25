Tele2 обеспечит LTE-покрытием 96% жителей Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-25T16:08:41+03:00

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В 2019 году Tele2 сфокусируется на дальнейшем расширении 4G-покрытия, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах Удмуртии. Оператор увеличит количество базовых станций LTE еще на 30%, что позволит практически сравнять охват населения сетью высокоскоростного мобильного интернета с охватом сетью голосовой связи. В результате преимущества LTE-технологии будут доступны 96% жителей республики.

Планомерное развитие 4G-сети в Удмуртии оператор ведет с 2017 года. В прошлом году компания увеличила покрытие сети и обеспечила доступом к технологии 92% жителей региона. Преимущества LTE стали доступны в десятках населенных пунктов Удмуртии. Кроме того, оператор реализовал ряд технических решений, направленных на расширение емкости действующей сети в крупных городах республики. Оборудование, используемое Tele2 для быстрого интернета, позволяет обеспечить скорости до 75 Мбит/сек.

Масштабное развитие технологии четвертого поколения в Удмуртии оператор ведет на фоне активного проникновения 4G-устройств. За 2018 год их количество в сети оператора выросло втрое. Каждый второй абонент Tele2 сегодня – пользователь высокоскоростного мобильного интернета. С увеличением числа 4G-устройств растет и объем скачанного интернет-трафика: за последний год трафик в сети LTE вырос в 3,5 раза, а доля 4G в общем объеме потребления мобильного интернета достигла 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU